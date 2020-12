Guus Meeuwis en Emma Wortelboer in Slimste Mens: ‘Vrees voor black-out’

Lisa Smit (27) wint in Zuid-Afri­ka prijs voor beste actrice

1 december De horrorfilm Lili, met in de hoofdrollen Lisa Smit en Derek de Lint, is dit weekend twee keer in de prijzen gevallen. Actrice Lisa Smit werd op het South African Horrorfest in Kaapstad bekroond als beste actrice. Verder won Lili de publieksprijs op het AnomalyGenre Film Festival in Rochester in de Amerikaanse staat New York.