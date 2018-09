Guus Meeuwis en Paul de Leeuw kruipen in huid van Linda de Mol

Guus Meeuwis, Paul de Leeuw, Viggo Waas, Martijn Krabbé, Beau van Erven Dorens, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge, Rop Verheijen, Carlos Lens, Waldemar Torenstra, Peter Heerschop, Alex Klaasen, Ruben Hein en Peter Paul Muller zijn allemaal gestrikt voor de covershoot. Met een blonde pruik met lange lokken op hun hoofd gaat de veertien vrienden en collega's van Linda de Mol op de foto met de échte bezitter van de kenmerkende coupe.

Voor Peter Heerschop was het een droom om op de cover te staan. ,,Hoe lang heb ik daar wel niet op moeten wachten,'' zegt hij. ,,Ik ben niet iemand die erom gaat vragen. Maar nu ben ik eindelijk gevraagd, krijg ik een pruim op!'' Paul de Leeuw hoefde niet lang na te denken om met pruik op te fotosessie te doen. ,,Linda krijgt alles voor elkaar met twee flessen wijn en een potje kaviaar. Dan doe ik alles voor haar.''

Voor Linda zelf was de shoot een 'hilarische' dag. ,,Iedere keer als er iemand voorbij kwam met zo'n pruik op, moest ik weer vijf minuten lachen. Guus met die bril, Ruben en Jeroen met die baarden erbij. Het is zo'n gekke gewaarwording, want omdat ze geen make-up op hebben is het ook geen drag.''

Warme band

Met alle veertien covermodellen heeft Linda een warme band. ,,Paul de Leeuw, al zeker dertig jaar zowel een geweldige collega als een echte vriend, die – als-ie voor me kookt – zo veel gangen maakt dat ik pas twee dagen later weer voorzichtig een beschuitje kan eten. Martijn Krabbé, met wie ik toen ik amper twintig was al werkte bij de Tros en die – net als ik destijds –als dj allerlei drive-inshows deed in de Jumbo Dancing in Valkenburg en Zaal Thissen in Tegelen. Guus Meeuwis, met wie ik een liefde voor Portugal deel en elk jaar veel te veel gin-tonics drink op zijn of mijn terras'', schrijft ze in het voorwoord van het blad.

Ze noemt alle mannen, maar ze richt zich in het speciaal op Peter Paul Muller, met wie ze samen in Gooische Vrouwen speelde. ,,Omdat het toch een beetje voelt alsof je mijn ex-man bent en we een jaar of zes getrouwd waren. Jij was mijn Martin en ik jouw Cheryl. Zonder jouw briljante vertolking van Martin Morero was de serie nooit zo'n succes geworden'', chrijft de presentatrice. ,,Hetzelfde geldt zeker ook voor LINDA. Zonder een geweldige redactie, een hoofdredacteur met wie ik kan lezen en schrijven, de beste journalisten en fotografen hadden we nooit de vijftien jaar gehaald."