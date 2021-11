Guus Meeuwis keert in 2022 met Groots terug in het Philips Stadion

Twee jaar miste Guus Meeuwis zijn vaste afspraak met zijn fans in het stadion van PSV. De coronapandemie dwarsboomde het evenement in zowel 2020 als 2021, al vond Meeuwis dit jaar een oplossing; eind deze maand staat hij vijf avonden in Ahoy voor een indooreditie. ,,Twee zomers niet kunnen spelen, maar we geven niet op’’, zegt Meeuwis. ,,Volgend jaar gaan we eindelijk die vijftiende editie van Groots met een zachte G in mijn geliefde stadion spelen.’’ De concerten staan gepland voor 10, 11 en 12 juni 2022, de kaartverkoop begint vrijdag op de site van Meeuwis.