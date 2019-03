Guus Meeuwis woest op René van der Gijp na beledigen vriendin Manon Meijers

Volgens Guus Meeuwis, zo vertelde hij openhartig in de Radio 2 podcast-serie 30 Minuten Rauw van Ruud de Wild, moest hij ondanks zijn ‘dikke huid’ flink op zijn wang bijten toen hij hoorde van de opmerking over zijn 41-jarige vriendin Manon. ,,Dat doet pijn en ik ben er behoorlijk boos over. Het is vreselijk en eigenlijk weet ik niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan. Het beste is er boven te staan. Ik houd onwijs veel van Manon. De belangrijkste conclusie is dat er niemand tussen ons in kan komen te staan.” Meer dan dat zei Meeuwis er niet over: ,,Ik praat niet zo graag over mijn privéleven...”

Manon Meijers reageerde woest na de uitzending van Veronica Inside. Het was volgens Meijers de zoveelste keer dat voetbalanalist René van der Gijp makkelijk scoorde door vrouwen en transgenders pijn te doen. ,,Hij ging, terwijl hij bijna stikte van het lachen helemaal stuk om mijn lengte”, beet Manon op Instagram van zich af. Van der Gijp deed zijn uitspraken in het programma toen er een foto van Meeuwis en de iets langere Meijers werd getoond.

Knietje

Het grapje van Van Der Gijp hakte er flink in bij Meijers, maar níet omdat ze onzeker is. Integendeel; de styliste is meer dan tevreden met haar lengte. ,,Ik draag namelijk, ondanks mijn 1 meter 84, dolgraag stiletto’s. Ik heb niet de gemiddelde lengte maar ben prima zelfverzekerd en dolgelukkig met mijn ellenlange benen die ik niet schroom te accentueren. Dat ik daarmee een flink stuk boven mijn man uit toren, kan me geen bal schelen.” Mocht Meijers ooit het genoegen hebben om de voetbalanalyticus te ontmoeten, dan weet ze in ieder geval wat haar te doen staat. ,,Dan zal ik hem een stevige hand geven. En een ferm knietje. Jongens onder elkaar.”

René van der Gijp had niet gedacht dat zijn ‘grappig bedoelde’ opmerking over Manon Meijers, die sinds 2016 een relatie heft met de zanger, zoveel impact zou hebben. Met de kennis van nu had Van der Gijp die opmerking niet gemaakt, zo gaf hij gisteren toe in Veronica Inside. ,,Als ik had geweten dat zij zo in paniek zou raken, had ik de opmerking liever niet gemaakt.” Volgens Van der Gijps VI-collega Johan Derksen is het Manon0relletje ‘het zoveelste bewijs dat er tegenwoordig in Nederland overal om geklaagd wordt’. Tegen Van der Gijp zei hij: ,,Laat het afglijden man. Iemand staat slecht op een foto en daar wordt hier gewoon een grapje over gemaakt. Fuck off!”

Vorig jaar stelde Derksen na kritiek op zijn uitspraken dat het simpelweg om satire ‘zonder kwade bedoelingen’ gaat. Hij vindt alle ophef die steeds ontstaat enorm kleinzerig. ,,Wij doen alles met een glimlach. En dat is precies wat Nederland mist. We zijn een chagrijnig land geworden, vol ethische watchers die hopen je op een verkeerde uitspraak te betrappen. Niemand snoert ons ooit de mond.’’

