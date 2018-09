Hadden Marnix en Joany het over koeienvlees of …?

Het is verleidelijk om meteen over de speeddatende boeren te beginnen en alles te benoemen wat ze in hun zenuwen uitkraamden. Ik zeg maar zo, je krijgt nooit een second chance op een first impression, toch Jaap? En wat studeerde dat meisje nou, Wim? Post-traumatische filosofie en theologie?



Maar laat ik eerst eens benadrukken hoe wonderschoon ik deze aflevering gemaakt vond. Die stomende locomotief met de ouderwetse wagonnetjes, ploegend tussen de groene velden, gefilmd vanuit vogelperspectief – ja, zelfs Boer zoekt Vrouw kan in zijn tiende seizoen niet zonder drones.



Waar is de tijd gebleven dat de melkveehouders en akkerbouwers er stijfjes bij zaten op een of ander landgoed, wachtend op de volgende brievenschrijfster of juist de verlossende zoemer? Nee, dan dit Oriënt-Express-achtige decor, met Yvon als liefdes-Mary Poppins op het balkon. Dan gaat het als vanzelf broeien en bloeien. En kan het zomaar gebeuren dat een boer – Marnix natuurlijk – spontaan de schoen van een van zijn dates uittrekt om haar koude tenen te bevoelen. Gedurfd in deze tijd van #Metoo.



Ik kan het niet helpen, ik vind Marnix in al zijn horkerigheid en boersheid steeds leuker worden. Je dames een bos bloemen meegeven met de mededeling dat het meteen de laatste ooit is – dat is toch humor?