Hadewych Minis over haar tijd op toneelschool: wat hebben we toch allemaal gedaan?!

In de nieuwe aflevering van de podcastserie Alles op tafel vertelt actrice en zangeres Hadewych Minis over haar ervaringen in de harde toneel- en filmwereld en haar tijd op de toneelschool: een plek met veel overschrijdend gedrag.

Terugkijkend naar haar tijd op de toneelacademie vraagt ze zich nu af: wat hebben we in hemelsnaam allemaal gedaan? Studenten die samen moesten douchen, een docent die mee onder de douche gaat. ,,Je denkt dan: niemand zegt er iets van, dus het is kennelijk normaal.’’ En later: een docent die vertelt verliefd op haar te zijn. ,,Dat is natuurlijk ook heel raar, het is een machtsverhouding. En in het laatste jaar was er een regisseur die naar bed ging met een meisje uit onze klas, terwijl zijn vrouw zwanger was en ook op de toneelschool dingen deed.’’

Toen Minis er uiteindelijk iets van zei tegen de docent, kreeg ze een slecht cijfer en een vage bijrol in het toneelstuk. ,,Als ik hem nu nog wel eens tegenkom, weet hij niet waar hij moet kijken.’’

Deels begrijpt Minis wel dat er een open sfeer moet zijn: als student moet je je kwetsbaar op kunnen stellen en grenzen verleggen om een goede acteur te worden. Maar: dat kan alleen in een veilige omgeving, en dat was zeker niet het geval. Het maakte dat Minis zich al snel heeft gepantserd om bepaalde dingen niet te laten gebeuren. Pas recent durft ze opener te zijn en ze ziet een positieve ontwikkeling: vrouwen komen voor elkaar op, ook in de filmwereld, en vieren elkaars successen.

Stereotype rollen

In de podcast Alles op tafel wordt gesproken over de maatschappelijke veranderingen na de onthullingen in De wereld draait door en The Voice of Holland. De nieuwe aflevering van de podcast gaat dus over de film- en toneelwereld. Regeringscommissaris voor seksueel grensoverschrijdend gedrag Mariëtte Hamer en Sahil Amar Aïssa praten met Hadewych Minis en Willemien Sanders, universitair docent en onderzoeker Cultuur & Media.

Het gaat over de kracht van kwetsbaarheid, over je veilig moeten voelen om jezelf te kunnen en durven geven als actrice. Sanders vertelt over de representatie van vrouwen voor en achter de schermen en de stereotiepe rollen en verhaallijnen waar we allemaal aan gewend zijn geraakt: Madmen, MacGyver, Knight rider, Beverly Hills 90210, Mario Bros. Sanders doet hier samen met de stichting Vrouwen in Beeld onderzoek naar aan de Universiteit van Utrecht.

Volledig scherm Hadewych Minis bij de uitreiking van de Gouden Kalveren in Utrecht. © Brunopress