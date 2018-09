Hailey Baldwin over huwelijk met Justin Bieber: 'Ik ben nog niet getrouwd!'

,,Ik begrijp waar de speculatie vandaan komt, maar ik ben nog niet getrouwd!", twitterde ze vrijdagavond.

Een vriend van het stel vertelt tegen People dat Hailey "het gevoel heeft dat een civiele ceremonie en hun 'echte' huwelijk twee verschillende dingen zijn". Een kerkelijke bron voegt daar aan toe: ,,Wat er donderdag in de rechtbank is gebeurd, is een juridische kwestie. Maar een huwelijk gaat over twee mensen die voor God en de mensen van wie ze houden een belofte doen."

Eerder meldde People dat de twee donderdag in New York voor de wet in het huwelijksbootje zijn gestapt. Twee maanden geleden verloofde het sterrenkoppel zich.

Hitzanger Justin (24) en model Hailey (21) werden volgens People gespot bij een rechtbank waar huwelijkscertificaten worden uitgeschreven. Een religieuze ceremonie en huwelijksfeest voor familie en vrienden volgen, zo beweren ingewijden althans, binnenkort. Het feest zal waarschijnlijk plaatsvinden in de nieuwe villa van de van oorsprong Canadese popster. Het huis staat in de Canadese provincie Ontario en omvat een groot landgoed van ruim 40 hectare. Justin betaalde er naar schatting vijf miljoen dollar voor.

Volgens insiders luisterde het koppel niet naar de raad of mening van vrienden of familie om nog even met een officiële verbintenis te wachten. ,,Ze gingen er gewoon voor", klinkt het. Volgens een bron stond het huwelijk pas gepland voor 2019, maar zijn ze 'plotseling van gedachten veranderd'. De wereldberoemde hitzanger zou tijdens de bescheiden huwelijksplechtigheid in het gerechtsgebouw hebben gehuild van geluk. Het stel heeft zelf nog niets bevestigd. Ook de managers van Bieber en Baldwin hebben nog geen reactie gegeven.

Antwerpse ring

De trouwring liet Justin Bieber maken door het Antwerpse juweliersbedrijf Solow & Co. De ring kost volgens Amerikaanse media ruim een half miljoen dollar, omgerekend zo'n 434.000 euro. Bieber vroeg Baldwin medio juli ten huwelijk. ,,Hij was op zoek naar iets elegants om de fijne vorm van Hailey’s handen te accentueren", klikte de uitbater van Solow & Co. in New York. ,,We kozen voor een ovalen diamant die uitzonderlijk is qua vorm en stijl." De loslippige juwelier gaf nog mee dat hij een paar weken nodig had om de ring te laten maken, en dat de diamanten tussen de 6 en 10 karaat zijn.

De sterke geruchten dat Justin Bieber na een langdurige knipperlichtrelatie zijn grote liefde Hailey Baldwin nu eindelijk ten huwelijk had gevraagd, werden begin juli door hem bevestigd op sociale media. ,,Ik had het eigenlijk nog even stil willen houden, maar het nieuws gaat snel. Hailey, ik ben zo verliefd op alles aan jou'', schreef hij op Instagram.

Gezin

De smoorverliefde Bieber meldde verder dat hij vastbesloten is om de rest van zijn leven met het 21-jarige Amerikaanse model door te brengen, en alles aan haar beter te leren kennen. ,,Ik beloof ons gezin naar eer en geweten te leiden, zoals Jezus ons door zijn Heilige Geest kan leiden in alles wat we doen en elke beslissing die we nemen. Mijn hart is volledig van jou en ik zal je altijd voorop stellen! Jij bent de liefde van mijn leven, Hailey Baldwin en ik zou het met niemand anders willen delen.''

In zijn liefdesverklaring aan Hailey schreef de zanger verder dat de twee elkaar perfect aanvullen en dat hij zich door haar een beter mens voelt. ,,Onze beste jaren liggen nog voor ons, ik kan niet wachten.'' Bieber vroeg zijn geliefde op de 7de dag van de 7de maand ten huwelijk, volgens de zanger een magisch getal, hoewel hij dat niet vooraf gepland had. ,,Het getal zeven is het getal van spirituele perfectie, is dat niet idioot? Het voelt fantastisch dat onze toekomst verzekerd is.''

Hailey liet in juli via Twitter weten 'erg gelukkig te zijn'. ,,Ik weet niet precies wat ik in mijn leven gedaan heb om zoveel geluk te mogen ontvangen. Ik dank God dat ik mijn leven met zo'n geweldig persoon mag delen. Mijn dankbaarheid is niet in woorden uit te drukken", schreef de Amerikaanse na hun verloving.

