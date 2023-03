Hailey Bieber dankbaar voor steun Selena Gomez na bedreigingen

BAFTA verdedigt nominatie van alleen witte actrices voor tv-award

De British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) verdedigt het feit dat dit jaar alleen witte vrouwen zijn genomineerd in de categorie Beste Actrice tijdens de BAFTA Television Awards. Directeur Jane Millichip is juist blij met het lijstje omdat dat volledig bestaat uit ‘oudere’ dames, zo vertelt ze aan filmwebsite Deadline.