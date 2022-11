Hailey Bieber is niet zwanger, maar heeft cyste aan eierstok: ‘Pijnlijk’

Ch!pz gaat viraal met hit uit 2005: ‘Zo bijzonder dat het nummer nu weer de hele wereld over gaat’

Cilla Niekoop (36) is onderdeel van de Nederlandse popgroep Ch!pz. Een kleine twintig jaar geleden liet ze de harten van menig tiener sneller kloppen. Nu, achttien jaar later, gaat de groep viral op TikTok met hun grote hit uit 2005: 1001 Arabian Nights. ,,Dat iedereen het nummer na zóveel jaren nog zo leuk vindt, is het allergrootste compliment.”

27 november