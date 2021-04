Halina Reijn gaat Amerikaanse thriller regisseren

Update Talitha Muusse ziet af van laatste uitzending Op1 na voorwaar­den van KRO-NCRV

4 april Talitha Muusse heeft besloten de laatste uitzending van Op1 niet te presenteren. Muusse riep eerder deze week haar volgers op naar Den Haag te komen om daar na te praten over onder andere Omtzigt-gate. ‘De KRO-NCRV heeft voorwaarden gesteld aan mijn optreden die botsen met mijn professionele en persoonlijke waarden, zoals de eis om niet meer mee te mogen praten tijdens politieke gesprekken aan tafel. Dit staat mijn journalistieke vrijheid in de weg’, aldus Muusse vandaag. De omroep laat weten in gesprek te zijn met Muusse over de invulling van een nieuwe rol binnen KRO-NCRV.