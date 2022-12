Han Peekel (1947-2022): ‘Hij was zelf een tv-monument’

Dinsdag overleed de beminnelijke televisiemaker op Bali waar hij met zijn zus Mireille en het gezin van zijn andere dochter Jojanneke kerst zou vieren. ,,Hij stond midden in het leven. We zagen het niet aankomen. Gelukkig was hij bij Jojanneke en Jasper en mijn tante. Dat was fijn, want hij ging ook wel eens alleen naar Bali. Dat zou wel heel triest en eenzaam zijn geweest’’, vertelt Cato-Margo.



Haar vader stierf aan hartfalen. ,,Ik mis hem nu al ontzettend, maar hij was wel iemand die niet had willen lijden.’’ Han Peekel had twee dochters en zes kleinkinderen. Zijn echtgenote Theya stierf in 2016. Peekel droeg (in 2017) zijn laatste muziekalbum aan haar op: Jij droeg mijn naam.

Muziek was zijn grote passie, samen met radio en televisie die hem van jongs af bijgebracht werden door zijn vader, die in de jaren dertig in Rotterdam Klankstudio Peekel was begonnen. Peekel speelde gitaar, zong Nederlandse chansons en maakte documentaires en radio. Eind jaren zeventig ontving hij een Edison voor zijn programma’s. Ook schreef hij boeken over kleinkunst, Theater Carré en Louis Davids.

Zijn televisiedoorbraak bij het grote publiek beleefde hij als presentator van Wordt Vervolgd, het AVRO-programma over strips. Hij kon erin op gaan en zijn hele huis was behangen van cartoons, strips en tekeningen. Maar liefst zeventien jaar was hij presentator, die traditioneel gekleed ging in felgekleurde colberts en met vrolijke strik, van het programma waarin kinderen imitaties van Donald Duck, Woody Woodpecker en Roadrunner deden. Peekel werd tot in lengte van jaren aangesproken over het stripprogramma. ,,Dan zit ik in een restaurant en staat er ineens een volwassen man aan mijn tafel om spontaan Donald Duck of Woody Woodpecker na te doen.’’

Na Wordt Vervolgd wierp Peekel zich op als hoeder van het Nederlandse televisiearchief. Hij was een van de initiatiefnemers van het Instituut voor Beeld en Geluid en voorzitter van de stichting MediaGeheugen, die zich inzet voor het behoud van ons audiovisuele erfgoed. Vorig jaar voltooide hij voor Omroep MAX de docuserie: 70 jaar TV Je beste vriend. De televisiemaker sprak veertig televisiemakers, die allen één ding gemeen hadden: de passie voor televisie. De reeks was geschoeid op de leest van TV Monument, een programma waarin hij vanaf 2009 bekende Nederlanders portretteerde. ,,De impact van televisie is altijd groot gebleven’’, stelde hij. ,,Volgens wetenschappelijke gegevens kijken we gemiddeld 3 uur en 22 minuten televisie per dag. Dat is meer tijd dan er wordt besteed aan partners, kinderen, of het lezen van een mooi boek. Het is het vertrekpunt van deze serie: televisie als huisgenoot.’’

Boterkoek

Han Peekel verdeelde de reeks in vier thema’s: TV als trooster, nar, verteller en onruststoker. ,,Toen Swiebertje bij Saartje in de keuken een stuk boterkoek at, hadden we er een vriend bij. Onder troost-tv versta ik ook de liefdesprogramma’s. De huwelijksmakelaar, maar ook als stervensbegeleider. Denk aan programma’s als De Kist, Over Mijn Lijk, Leven voor de dood. Als nar hadden we Van Kooten en De Bie, Pisa, Kopspijkers en nu Even Tot Hier en Zondag met Lubach.’’

Hij maakte zich geen zorgen dat televisie minder populair zou worden. ,,De krant is ook niet verdwenen. Jongeren kijken ook naar andere media. Sociale media, YouTube, ook een afgeleide van tv trouwens, maar waarom zouden ze niet naast elkaar kunnen bestaan? Paul de Leeuw vertelde dat zijn zonen vaak op hun telefoon kijken. Tot ze er horendol van worden en toch weer voor een groot scherm zitten. En dan ontstaat er toch weer dat nostalgische moment: van samen tv kijken. Het gevoel van natte haren, chips en cola. Dat gaat echt niet verdwijnen.’’ In dat licht lieten Peekel en zijn dochter en stemactrice Cato-Margo zich in september samen uit in de podcast C&R uit over het veranderende medialandschap.

Jan Slagter, de baas van Omroep Max voor wie Peekel het programma TV-monument maakte, reageert geschokt op het nieuws van het overlijden waarvan ook hij door de familie op de hoogte werd gebracht: „Han was natuurlijk zelf een tv-monument, dat voor ons legendarische uitzending maakte rond Joop van den Ende, John de Mol, André van Duin en Jeroen Krabbé. Ik schrik er echt van.’’

Han Peekel genoot ervan om in het middelpunt te staan, zoals op het feestje ter ere van zijn 75ste verjaardag. ,,Hij wilde niet stilletjes de aardkloot verlaten dus hoe we dat precies gaan vormgeven, moeten we nog regelen’’, zegt Cato-Margo voor wie al wel veel geregeld is. ,,Han had bij de notaris een draaiboek liggen, waarin staat hoe hij graag zijn uitvaart ziet en welke liedjes er van hem gedraaid zullen worden. Vind ik mooi, typerend en liefdevol, want dan hoeven wij dat niet te bedenken.’’

In De Kist, het programma van Kefah Allush, zei Peekel zich voor te stellen na de dood ‘naar een Bourgondische wijngaard’ te gaan waar een lange tafel wacht, veel muziek is, mooie kunst is, een plek met goede gesprekken. Zijn uitvaart mag ‘best een feestje worden’, zei hij. ,,Ik hoop dat mensen op mijn begrafenis leuke herinneringen ophalen, goede grappen vertellen of misschien ook wel slechte dingen. Als ze ze zich maar amuseren.’’

Peekel wordt begraven in het familiegraf in Laren, bij zijn vrouw Theya en zijn moeder.

Volledig scherm Han Peekel tijdens een Wordt Vervolgd Clubdag © ANP KIPPA

Volledig scherm © Brunopress

