Hanna Bervoets is jongste vrouwelijke auteur Boekenweekgeschenk sinds 1948

Voor Bervoets komt met het schrijven van het Boekenweekgeschenk een lang gekoesterde wens uit. ,,Toen ik in december werd gevraagd, wist ik meteen: dit ga ik doen. Ik ben de volgende dag begonnen. Zelden werkte ik met zoveel energie en concentratie aan een verhaal als nu.” Ze vindt het niet alleen een eer dat ze gevraagd is: ,,Maar ik vind het ook een belangrijke taak de literatuur en ons boekenvak te vertegenwoordigen volgend jaar. Daarbij kijk ik nu al uit naar een Boekenweek waarin we niet alleen de literatuur, maar ook de veerkracht van de boekhandel vieren.” Bervoets debuteerde in 2009 als schrijver met Of hoe waarom , twee jaar daarop verscheen Lieve Céline , dat werd bekroond met de Opzij Literatuurprijs. Een jaar later verscheen de bestseller Alles wat er was , gevolgd door Efter (2014), Ivanov (2016) en Fuzzie (2017). In 2017 won Bervoets de BNG Bank Literatuurprijs voor Ivanov, en in datzelfde jaar eveneens de Frans Kellendonk-prijs voor haar gehele oeuvre.

Troost

Volgens Amsterdamse schrijver zijn het onzekere tijden voor de boekenwereld. ,,Om schrijver Valeria Luiselli te citeren: ‘Boeken zijn niet in gevaar, die hebben plagen, dictators en natuurrampen overleefd. Maar de boekenbranche verkeert in zwaar weer.’ Gelukkig is de boekenwereld inventief. En in tijden als deze bieden boeken meer dan alleen troost. Literatuur kan inzichten genereren, gedachten scherpen, normen bevragen. Want elke roman is een geschiedenisboek, en elk geschiedenisboek is een roman.”



Eveline Aendekerk, directeur CPNB is blij dat ze met Bervoets volgend jaar iemand van de nieuwe generatie heeft die het Boekenweekgeschenk schrijft. ,,Hanna is met haar inspirerende oeuvre en scherpe observaties een belangrijke stem in de literatuur en een van de meest toonaangevende vertegenwoordigers van een nieuwe generatie. Een nieuwe generatie die haar eigen stempel zet op de Nederlandse literatuur. Hanna is is niet alleen de jongste Boekenweekgeschenkauteur van dit millennium, maar ook de jongste vrouwelijke Boekenweekgeschenkauteur sinds Hella Haasse het geschenk schreef in 1948.”