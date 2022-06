Hanna Verboom met film Flee in actie voor vluchtelingen

Queen gaat geheim gebleven ‘parel’ van Freddie Mercury uitbrengen

Queen gaat dit najaar een nieuw nummer uitbrengen waarin voormalig zanger Freddie Mercury te horen is. Deze ‘parel’ is jarenlang op de plank blijven liggen, totdat bandleden Roger Taylor en Brian May het onlangs weer tegenkwamen. Ze vertelden dit weekend op BBC Radio 2 over de vondst.

