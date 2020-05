Hanna Verboom organiseert drive-intour door Nederland: ‘Het heeft iets magisch’

NASA bevestigt plannen ruimtefilm Tom Cruise

8:06 Tom Cruise’s plannen om, samen met SpaceX, een bioscoopfilm in de ruimte te gaan maken, zijn bevestigd door NASA. Waar er eerder nog niet duidelijk was of er al gesprekken waren gevoerd, laat de organisatie nu weten dat deze spannende geruchten kloppen. Dit meldt The New York Post.