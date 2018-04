Hans Kazan blijkt magische assistent Victor Mids in Mindf*ck te zijn

Mindf*ck is al wekenlang de kijkcijferhit van de zaterdagavond. Met enige regelmaat wordt de grens van 2 miljoen kijkers doorbroken. Gisteravond waren dat - mede door het mooie weer - 'slechts' 1,8 miljoen. Daarmee was het ruim het best bekeken programma van de avond.



Mids had zijn kijkers lekker gemaakt dat hij zou onthullen wie er in het gorilla-pak zat. Hij kwam zijn belofte na, maar de verrassing was groot toen het Hans Kazan bleek te zijn. De goochelaar, die zelf ook jarenlang succes had op de televisie, zette het hoofd van de gorilla af. ,,Hé Vic, dit blijft wel onder ons hè", meldde hij lachend.



Dat Hans Kazan eenmalig in het pak zat, valt niet uit te sluiten. Maar zoals het een illusionist betaamt, deed Victor Mids daar geen uitspraken over. De keuze voor Kazan was niet zomaar. ,,Hij is voor mij altijd een grote inspiratiebron geweest", zegt Victor. ,,Deze onthulling is dan ook vooral een eerbetoon aan de persoon die mij in mijn eigen jeugd aan het goochelen bracht."