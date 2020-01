Hans Klok en vriend Dann willen groot trouwfeest in Vegas: ‘Ik hoor hier thuis’

‘Where are you from?’, vraagt The World’s Fastest Magician, zoals Hans Klok bekend staat. De krijtwitte blouse staat traditioneel wagenwijd open, de glimlach is hartelijk en geregeld haalt Hans Klok zijn hand door de lange blonde manen. De antwoorden lopen vanavond niet ver uiteen. Dallas. Seattle. Londen. Washington. Texas. Amsterdam - jawel - maar ook: Las Vegas zelf. ,,From here”, meldt een jong stel. ,,We hebben door de jaren heen vrijwel alle shows en optredens gezien hier op de Strip. Deze is nieuw, we waren wel benieuwd”, zegt de man. Veel Amerikanen dus vanavond en dat is meer uitzondering dan regel. ,,Mijn grootste publiek zijn de Duitsers, Nederlanders en vooral de Mexicanen. Die zijn gek van magie”, zegt Klok.