Hans Teeuwen komt na vier jaar met nieuwe soloshow

916.000 kijkers zien huwelijks­reis Henk en Chantal: ‘Echte Turkse kapsalon eten’

8:49 916.000 kijkers zagen gisteravond hoe Chantal wederom veel aandacht opeiste in Married at First Sight. De Haagse flapuit, die met haar kersverse man Henk op huwelijksreis ging naar Turkije, zorgde voor opmerkelijke tv met haar uitspraken over de lokale keuken. Om daarna haar echtgenoot te verwijten dat hij een moeilijke eter is.