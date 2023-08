Hardstyle-dj Headhunterz stopt met optreden: ‘Leven als dj eist zijn tol’

Hardstyle-dj Headhunterz stopt na dit jaar met optreden. Dat maakt de artiest, bekend van hits als The Power Of The Mind, World of madness en Colors, bekend in een filmpje op Instagram .

Headhunterz, pseudoniem van de 37-jarige Willem Rebergen, is al bijna twee decennia actief als dj en muziekproducer. Samen met de eveneens dj Wildstylez (Joram Metekohy) runt hij het platenlabel Art of Creation.

Rebergen is een grote naam in de hardstylewereld. Hij stond liefst elf keer in de lijst van de honderd populairste internationale dj’s. Die lijst wordt jaarlijks gemaakt door het Britse blad DJ Magazine, op basis van publieksstemmen. De afgelopen jaren reisde Rebergen de wereld rond als dj en draaide hij op grote festivals als Tomorrowland, Defqon.1 (in Nederland en Australië) en Decibel.

‘Stapje terug’

Na dit jaar stopt Rebergen met toeren. In de video op zijn Instagrampagina geeft hij een uitgebreide uitleg over die keuze. ,,De laatste tijd bevind ik me op een goede plek en dat biedt me de mogelijkheid om een stapje terug te doen en om mijn leven in perspectief te zien”, begint hij de video. Rebergen benadrukt dat hij ‘iedere dag wakker wordt met een glimlach’, omdat hij mag doen wat hij het allerleukste vindt.

Het reizen en optreden. Iedere keer in dat vliegtuig stappen. Dat eist z'n tol en heeft impact op mijn fysieke en mentale gezondheid Willem Reeberg, DJ Headhunterz

Maar het drukke leven als dj heeft voor hem ook een keerzijde, legt hij uit. ,,Het reizen en optreden. Iedere keer in dat vliegtuig stappen. Dat eist z’n tol en heeft impact op mijn fysieke en mentale gezondheid.” Door te stoppen met optreden hoopt Rebergen op een ‘meer gebalanceerd, normaal leven’.

De komende maanden blijft de Veenendaler nog wel shows geven. Zo staat hij in oktober op het Amsterdam Music Festival in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Ook kondigt hij aan nog een afsluitend evenement te organiseren voor zijn fans. Rebergen wil overigens niet spreken van een vaarwel. Hij blijft muziek produceren.

Waardering van dj Hardwell

Zijn aankondiging kan op veel steun rekenen op sociale media. Onder meer collega-dj’s Hardwell, Nicky Romero en Olivier Heldens spreken hun waardering uit over zijn ‘moedige beslissing’.

