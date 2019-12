Harry de Winter: de NPO had Lingo nooit moeten laten gaan

,,Ik ben geen interviewer, laat staan een Jeroen Pauw of Eva Jinek”, weet Harry de Winter. Maar hij begrijpt ook: Wintertijd – na een afwezigheid van 10 jaar vanaf 1 januari een weeklang dagelijks te zien op NPO 2 - vergt geen presentator die zijn gasten (ditmaal achtereenvolgens Guus Hiddink, Marianne Thieme, Youp van ’t Hek, Jandino Asporaat en Arjen Lubach) onderwerpt aan een vlijmscherp vragenvuur. ,,Ik kan wel een gesprek voeren op televisie. En mezelf zijn, want ik ben mijn hele leven al omringd door camera’s. Die zie ik toch niet meer.’’



Begonnen als radiopresentator (hij doet nog steeds de internetzender 40up Radio) en producent van jongerenprogramma’s bij de NCRV en de KRO, richtte De Winter in 1977 IDTV op (met titels als Wie is de Mol? nog altijd een van de grootste mediaspelers in Nederland) en lanceerde daarmee onder meer Taxi, dramaseries Oud Geld en Pleidooi, het spelletje Boggle en de evergreen Lingo. Eind jaren 90 deed hij het productiehuis van de hand en belandde daarmee als multimiljonair in de Quote 500.



Hij keerde terug als tv-maker van zijn eigen Sarphati Media (verantwoordelijk voor onder meer De Zorgwaakhond en Panorama Pijbes), maar besloot onlangs het bedrijf te verkopen. Per 1 januari is hij definitief producent af. Het is mooi geweest.



Tijd voor zijn ‘derde leven’ (zijn jeugd en studententijd schaart hij onder het eerste) als maker van diorama’s: dozen van zo’n 40 bij 50 centimeter en 16 centimeter diep, gevuld met over de hele wereld verzamelde spullen. ,,Zie het als persoonlijke collages of scènes; soms grappig, soms heel religieus, dan weer seksueel van aard. Ik was een maand terug in Miami om ze voor het eerst te exposeren en heb er daadwerkelijk vijf verkocht.’’ De Winter – zijn werk is te zien op dewinter.amsterdam - zet oprecht verbaasde ogen op. ,,Ik ben nu blijkbaar kunstenaar.’’