Harry en Meghan gaan komende jaren series maken voor Netflix

Harry en Meghan gaan documentaires, films, televisieseries en kinderseries maken. Het koppel put daarvoor uit eigen ervaring. ,,Onze levens, onafhankelijk van elkaar en als koppel, hebben ons in staat gesteld de kracht van de menselijke geest te begrijpen: van moed, veerkracht en de behoefte aan verbinding", laten ze weten in een verklaring.

Door hun werk met verschillende gemeenschappen en mensen van over de hele wereld weet het echtpaar goed wat voor projecten er moeten komen. ,,Onze focus ligt op het creëren van content die informeert maar ook hoop geeft. Als jonge ouders is het maken van inspirerende gezinsprogrammering ook belangrijk voor ons, evenals krachtige verhalen door een waarheidsgetrouwe en herkenbare lens. We zijn verheugd om samen te werken met het team van Netflix, wiens ongekende bereik ons ​​zal helpen om impactvolle inhoud te delen die tot actie leidt.”

Pitchen

Ted Sarandos, mede-CEO van Netflix, is blij met de samenwerking. ,,Harry en Meghan inspireren miljoenen mensen over de hele wereld met hun authenticiteit, optimisme en leiderschap.”



De afgelopen weken werd al gefluisterd dat Harry en Meghan langs zenders en streamingdiensten gingen om ideeën te pitchen. Wanneer hun eerste project op Netflix verschijnt, is nog niet bekendgemaakt. Of ze zelf ook te zien zullen zijn in hun producties is ook nog niet duidelijk.