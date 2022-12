Harry en Meghan verdedigen keuze voor Netflixdocu: ‘Willen eigen verhaal vertellen’

Kijkers reageerden verbaasd op de uitspraken van de hertog en hertogin van Sussex, omdat het tweetal met Netflix wel een docu maakt die een intiem kijkje in hun leven geeft. In de drie afleveringen zijn onder andere nooit eerder vertoonde kinderfoto’s van Archie en Lilibet te zien.

Aan The New York Times vertelt Ashley Hansen, perschef van Harry en Meghan, dat het tweetal met de reeks hun eigen verhaal wil vertellen. ,,Ze kiezen ervoor om onder hun eigen voorwaarden hun verhaal te doen en toch zijn er tabloids die een onjuist beeld schetsen dat doorsijpelt in de verslaggeving en publieke opinie”, aldus Hansen. ,,In hun aankondiging om een stap terug te zetten binnen het koningshuis zeiden ze niets over privacy en benadrukten ze dat ze hun publieke taken willen doorzetten.”