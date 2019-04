Harry en Meghan willen geen mediacircus rond bevalling

Of ook Meghan wil bevallen in de luxe vleugel van St. Mary's Hospital, is niet bekend. Volgens hardnekkige geruchten wil de hertogin thuis bevallen. De mededeling van lijkt een thuisbevalling te bevestigen. Harry en Meghan kijken hoe dan ook uit naar het moment waarop ze het nieuws met de wereld kunnen delen, zo stellen ze in een verklaring. Britse koningshuisverslaggevers gokken dat de wereld 'baby Sussex' pas te zien krijgt als hij of zij twee dagen oud is. De kleine ziet eind deze maand, begin volgende maand het levenslicht. Maar volgens Britse media zou de bevalling al veel eerder plaatsvinden.



Harry en Meghan bedankten vandaag nogmaals voor alle gelukswensen en presentjes die ze hebben ontvangen voor hun kind. Eerder lieten de Sussexes al weten liever geen kraamcadeautjes te krijgen. In plaats daarvan vroeg het stel geld te doneren aan een aantal door hen geselecteerde goede doelen.