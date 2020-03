Harry Mens: al 22 jaar het gezicht van het minst dynamische programma op tv

Robert ten Brink vanuit zo goed als lege All You Need is Lo­ve-stu­dio: ‘Dit is bizar’

7:21 Voor het eerst in de televisiegeschiedenis is het programma All You Need is Love opgenomen met slechts een handjevol publiek in de studio. In plaats van ruim 400 man, schalde er vanavond een schamel applausje van 50 fans door de ruimte. Een bizarre gewaarwording voor presentator Robert ten Brink.