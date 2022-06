Harry Styles heeft grootse plannen en Marshmello ging terug naar zijn roots

Top 40Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 25 juni. In de lijst zien we 3 binnenkomers, 11 zakkers, 12 zittenblijvers en 14 stijgers.

39 (--) DARTE UN BESO- Rolf Sanchez

Eind mei was het dan eindelijk zover voor Rolf Sanchez: de release van zijn debuutalbum Mi Viaje. De zanger, die komende week zijn 31ste verjaardag zal vieren, wilde met het album het beste van zichzelf laten horen en dat is prima gelukt. Ook in de Top 40 heeft Rolf het voor elkaar: in 2017 scoorde hij zijn eerste hit met Voy A Bailar, daarna pakte hij zijn grootste hit met Pa Olvidarte, voordat hij in 2020 met Más Más Más op nummer 1 kwam. Darte Un Beso is zijn tiende Top 40-hit en nieuw op nummer 39.

36 (--) MULTICOLOR- Son Mieux

Eerder dit jaar kreeg Son Mieux een Edison in de categorie rock. ‘Doordacht’, ‘onweerstaanbaar’ en ‘wervelend’ zijn zomaar wat lovende woorden uit het juryrapport. Deze week is er dan ook de erkenning van het brede publiek waar het succes in de Top 40 jarenlang uitbleef - nummers als Even, 1992 en The Mustard Seed zijn voorbeelden die steevast bleven steken in de Tipparade. Voor de productie van Multicolor kregen ze de hulp van plaatsgenoot en bassist van Di-rect: Bas van Wageningen. Son Mieux debuteert in de Top 40 op nummer 36.

33 (--) NUMB- Marshmello & Khalid

Vergeet je roots nooit. Dat is ongetwijfeld wat Marshmello dacht toen hij begon aan zijn nieuwste track. De dj en producer scoorde zijn eerste succes in 2017 met Khalid en andersom was Silence ook voor Khalid zijn eerste Top 40-hit. Beide heren moeten het hebben van samenwerkingen. Khalid, die inmiddels toe is aan zijn tiende Top 40-hit, scoorde alleen met Talk in 2019 een solo-hit. Marshmello is deze week toe aan zijn achtste hit en had bij al die hits een helpende hand. Numb was eerder al Alarmschijf bij Qmusic en is nu, op nummer 33, de hoogste nieuwe.

1 ( 1) AS IT WAS- Harry Styles

Geen veranderingen in de top 3 met op plek 3 Ferrari van James Hype en Miggy Dela Rosa. Op nummer 2 vinden we, voor de zevende week, Bam Bam van Camila Cabello en Ed Sheeran.



Sinds 2015 werken Gucci en Harry Styles regelmatig samen. Eerst in een reclamecampagne en af en toe was er ook een speciaal t-shirt in de merchandising lijn van de Britse zanger. Deze week is duidelijk geworden dat er nu ook volop wordt gewerkt aan een mannenkledinglijn. Je hebt nog wel even de tijd om te sparen, want waarschijnlijk ligt de collectie pas komend voorjaar in de winkels. As It Was is ook deze week de grootste hit van ons land en dat is inmiddels voor de tiende week.

Op vrijdag hoor je, vanaf 14.00, uur weer een nieuwe Top 40. Iedere werkdag hoor je, even na 18.00 uur, hoe die nieuwe lijst vorm krijgt tijdens de Top 40 Update op Qmusic.

Luister hier ook de Top 40-weekoverzicht podcast:

