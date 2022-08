Harry Styles komt volgend jaar naar Johan Cruijff ArenA

De reguliere kaartverkoop start vrijdag 2 september om 10.00 uur. Het concert van de grootste popster van dit moment staat in het teken van zijn Love on tour-wereldtournee, die inmiddels goed is voor 83 shows in 22 landen, aldus Mojo.

Harry’s hit As it was stond de afgelopen achttien weken op de eerste plaats in de Top 40, een record. Deze week staat Rema op 1 met zijn nummer Calm down. Styles speelt binnenkort voor het eerst sinds 2017 weer een grote rol in een film, Don’t worry darling. In een trailer was 2,5 seconde lang te zien hoe Styles seks heeft met zijn vriendin in de film, gespeeld door Florence Pugh. Die weigert over de intieme scènes te praten.