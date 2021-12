Harry Styles krijgt ruim een miljoen euro aangeboden voor privéoptreden op oudejaarsavond

Harry Styles onder­breekt concert en helpt fan uit de kast te komen bij moeder: ‘Lisa, she's gay!’

Popster Harry Styles (27) heeft deze week zijn concert in de Amerikaanse stad Milwaukee onderbroken om een fan te helpen uit de kast te komen. De voormalig One Direction-zanger las een bord dat de 23-jarige student McKinley McConnell omhooghield en richtte zich vervolgens tot haar moeder, die elders in de arena zat. ‘Dit moment draag ik voor altijd mee.’

6 november