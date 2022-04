Harry Styles verrast festivalpubliek met duet Shania Twain

De 28-jarige Styles was volgens het Amerikaanse Variety een uur bezig toen hij vertelde over zijn jonge jaren waarin hij in de auto bij zijn ouders met de radio meezong. Een van die liedjes was Man! I Feel Like A Woman! uit 1999 en op dat moment kwam Twain de bühne op om het nummer samen met de Brit te zingen. ,,Deze dame heeft me leren zingen”, zei Styles.

,,Ik ben een beetje starstruck”, zei de 56-jarige Amerikaanse daarna tegen het publiek. ,,Ik ben natuurlijk fan van je en ik realiseer me dat jij nog maar een kind was toen ik dit nummer scheef. Het is een soort droom en tegelijk heel onwerkelijk om hier nu te zitten om dit lied samen met jou te zingen”, aldus Twain, waarna het tweetal zittend op twee krukken You’re Still The One uit 1997 opvoerde.

Het meerdaagse Coachella in Indio in de staat Californië is vrijdag begonnen en is verdeeld over twee weekenden. Het tweede deel vindt volgend weekend plaats op vrijdag, zaterdag en zondag. Er worden nog optredens verwacht van onder anderen Billie Eilish, Stromae en The Weeknd.

