Haye van der Heyden stapt uit omroep Ongehoord Nederland na uitspraak over Holocaust

Regisseur Haye van der Heyden, een van de oprichters van de vorige week gepresenteerde omroep Ongehoord Nederland , is uit de omroep gestapt. Heyden stelde twee dagen geleden in het radioprogramma De Perstribune dat Holocaust-ontkenners een platform verdienen. Dat strookt niet met de standpunten van Ongehoord Nederland, laat oprichter en voorzitter Arnold Karskens weten.

Volgens Karskens krijgen ontkenners van de genocide - iedere genocide dan ook - geen ruimte in de programma’s van Ongehoord Nederland. ,,Haye heeft een filosofische discussie rond zijn eigen standpunt en dat van de omroep door elkaar gehaald’', aldus Karskens.

Volgens Karskens is Van der Heyden (62) ‘in goed overleg’ bij Ongehoord Nederland weggegaan en blijft hij ‘een belangrijke poot’. ,,We willen de PVV en het FvD vertegenwoordigd zien in de omroep, maar trekken grenzen rond bepaalde standpunten. We zijn een nette omroep en geven ongehoorden een stem.’'

In De Perstribune (Radio 1) ging Van der Heyden in op de vraag welke ongehoorde groepen mogelijk een podium krijgen bij zijn omroep. Hij stelde dat er twee onderwerpen zijn waarover interne discussie bestaat binnen Ongehoord Nederland: pedofilie en Holocaust-ontkenners. ,,Er zijn twee onderwerpen waar we niet uitkomen. Dat zijn twee onderwerpen waarvan je zegt: als die mensen zich ongehoord voelen, moet je die dan een podium geven?’’

Hierop vroeg presentatrice Margreet Reijntjes aan Van der Heyden of hij vindt dat je mensen die de Holocaust ontkennen – overigens een opvatting die in Nederland strafbaar is – een podium moet geven. Het antwoord van de zogenoemde ‘chef humor’ van Ongehoord Nederland is duidelijk: ,,Ja, dat vind ik wel, ja. Ik vind in wezen dat alle ongehoorden iets mogen zeggen.’’

Het profiel van Van der Heyden zal vandaag nog van de website van Ongehoord Nederland verwijderd worden. Karskens: ,,We gaan door naar de 50.000 leden. Juist voor die leden is het vertrek van Haye een statement. We willen duidelijk maken wat onze kaders zijn.’'

Een vervanger voor Van der Heyden is nog niet gevonden. ,,We zijn in overleg met verschillende mensen. Er zijn genoeg grappenmakers te vinden.’'