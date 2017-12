Hayley Hasselhoff in pikante lingerie om 'body positivity' aan te kaarten

De blondine is al sinds haar veertiende actief in de modellenwereld, maar deed nog nooit eerder een shoot waarin ze zichzelf zo blootgeeft. Een bijzondere ervaring, omschrijft Hayley het moment. ,,Het is belangrijk voor mij om een ​​leven te leiden waarin ik mijn rondingen waardeer en liefheb. Wat is een betere manier om dit te doen dan de natuurlijke schoonheid van mijn rondingen te vieren door lingerie te dragen?''



Hayley hees zich niet alleen in lingerie voor de foto's, maar ook om een gevoelig onderwerp te bespreken: namelijk het accepteren van je lichaam. De hoofdredacteur van het magazine staat volledig achter de blondine. ,,Hayley is altijd zo openhartig over een positief lichaamsbeeld, iets dat volledig in overeenstemming is met de eigen boodschap van SLiNK. We zijn helemaal weg van dit stuk en hopen dat het andere vrouwen zal inspireren om hun curves te omarmen.''



Hayley kon ook op wat promotie van haar vader de rekenen. De Baywatch-acteur showt de nieuwste cover van het magazine met zijn dochter op Twitter. Hij schrijft erbij: ,,Zo trots! Het blad is nu te verkrijgen!''