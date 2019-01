HBO deelt nieuwe beelden van laatste seizoen Game of Thrones

spoiler alertTelevisienetwerk HBO heeft op Twitter een teaser gedeeld met nieuwe beelden van alle series die dit jaar te zien zijn. Fans kunnen in het korte filmpje ook alvast een glimp opvangen van het nieuwe Game of Thrones-seizoen.

In een paar seconden is te zien hoe Daenerys Targaryen (Emilia Clark) door Sansa Lannister-Stark (Sophie Turner) welkom wordt geheten in de vestiging van Winterfell. De spanningen tussen de twee kampen lijken in het nieuwste seizoen hoger op te lopen. Het achtste seizoen van Game of Thrones is in Nederland vanaf april te zien bij Ziggo.

Het achtste seizoen heeft zes afleveringen. Een dag na de uitzending in Amerika is de eerste aflevering al exclusief in Nederland te zien. Daarna komt iedere week een nieuwe aflevering beschikbaar.

Het laatste seizoen van Game of Thrones wordt volgens actrice Nathalie Emmanuel ‘extreem spannend en ronduit hartverscheurend’. ,,Fans zullen na de laatste aflevering meer dan voldaan uit hun stoel zijn geblazen’', verzekert Emmanuel (29), die assistente Missandei van drakenkoningin Daenerys Targaryen speelt.

De Britse actrice heeft recent in een interview met de Hindustan Times wat tipjes van de sluier opgelicht over wat de kijkers te wachten staat. Emmanuel liet niets los over de nog geheime verhaallijnen, maar stelde wel dat het tempo waarmee de verhaallijnen worden geserveerd vanaf de eerste aflevering richting het slot steeds hoger en zelfs extreem wordt. ,,Dan kan ook niet anders, omdat er nog zó veel lijntjes zijn die moeten worden afgerond. Alles raakt als het ware in een stroomversnelling.”

Volgens Nathalie Emmanuel zijn er niet alleen veel verhaallijnen die moeten worden afgesloten. Hetzelfde geldt voor de personages in Game of Thrones. ,,Hun levenswandel, de richting die ze opgaan, moet in seizoen 8 worden afgesloten en verduidelijkt. Geloof me: de manier waarop dat zal gebeuren is meer dan bevredigend.”

Game of Thrones is een Amerikaanse televisieserie van HBO die sinds 2011 wordt uitgezonden. De serie is gebaseerd op de boeken uit de serie ‘Het lied van ijs en vuur’ van de Amerikaanse schrijver George R.R. Martin. De serie heeft meerdere verhaallijnen en speelt zich vooral af in de Zeven Koninkrijken op het westelijke mythische continent Westeros, waar adellijke families strijden om de macht in het rijk. De Zeven Koninkrijken worden van het verre noorden gescheiden door de grote ijsmuur.

Game of Thrones, met rollen voor onder meer Carice van Houten en Michiel Huisman, is een ongekend succes en heeft honderden awards gewonnen.