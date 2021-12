HBO Max onthult eerste beelden van langverwachte Harry Potter-reünie

Fans van de Harry Potter-saga hebben wat te doen op 1 januari 2022. Op deze datum verschijnt namelijk de langverwachte reünie-aflevering Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts . Vandaag kregen we van HBO Max alvast een glimp van de special, want het streamingplatform trakteerde fans op de allereerste teaser. Dankzij de video krijgen we een goed beeld van wie zijn of haar opwachting maakt in de special. Daniel Radcliffe, Emma Watson (Hermelien Griffel) en Rupert Grint (Ron Wemel) konden uiteraard niet ontbreken. Daarnaast zijn er nog een heleboel andere acteurs van de partij. Denk bijvoorbeeld maar aan Tom Felton (Draco Malfidus), Matthew Lewis (Marcel Lubbermans) en Bonnie Wright (Ginny Wemel). Grote afwezige is J.K. Rowling. De naam van de auteur komt in het filmpje nergens aan bod. Volgens een bron zal Rowling wel nog opduiken in archiefbeelden, maar werd er geen nieuw materiaal van haar opgenomen.

Bekende gezichten

Wat krijgen we nu allemaal te zien in de eerste teaser? In de beelden duikt onder meer The Daily Prophet, de welbekende krant uit de saga, op. Op de voorpagina staat er in het groot: ‘Zweinstein verwelkomt oud-leerlingen’. Het lijkt er ook op dat de wilde haardos van Hermelien te zien is achter de krant, maar dat valt niet met zekerheid te zeggen. Vervolgens zien we hoe een aantal spilfiguren uit de reeks hun uitnodiging voor de reünie krijgen. Het gaat onder meer om Robbie Coltrane (Hagrid), Matthew Lewis (Marcel) en Mark Williams (Meneer Wemel).



Fans reageren alvast emotioneel op de eerste beelden van de reünie. ‘Kippenvel’, klinkt het bij een fan. Nog iemand anders noemt de teaser een ‘emotionele rollercoaster’. ‘Dit is het eerste wat ik in het nieuwe jaar ga bekijken’, klinkt het bij nog een andere Harry Potter-fan. ‘Ik ben opgegroeid met de boeken en films. De originele cast nog eens terugzien op Zweinstein en dat 20 jaar later: het gaat een emotionele rollercoaster worden.’



De reünie-aflevering verschijnt op 1 januari op HBO Max en vertelt het verhaal van hoe de eerste film tot stand gekomen is. Dat doen de makers aan de hand van nieuwe, diepgaande interviews en verschillende gesprekken met de cast. Of Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts ook bij ons te zien zal zijn, is voorlopig nog niet bekend. Zo is bijvoorbeeld ook de langverwachte reboot van de hitserie Sex and the City nog niet te zien bij ons, omdat HBO Max nog niet gelanceerd is in Nederland.