HBO past veelbesproken montagefout aan in House of the Dragon: Viserys is weer vingerloos

In House of the Dragon mist koning Viserys (Paddy Considine) naar aanleiding van een mysterieuze aandoening enkele vingers. Maar aangezien de acteur die het personage speelt wel nog over tien vingers beschikt, worden zijn vingers gecamoufleerd door het dragen van een groene handschoen. Normaal gezien hoort de groene handschoen achteraf bij de bewerking van de scènes weg te vallen. Maar in dit geval hebben de editors de vingers over het hoofd gezien, waardoor Viserys in de desbetreffende scène even wat minder vingerloos was.