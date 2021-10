He ja, dat misten we nog op tv, een stelletje hedendaagse zeikwijven

Weet u nog, de ophef van een paar weken geleden om de spotprent van Ruben Oppenheimer? Hij liet Sigrid Kaag op een bezem op de Twin Towers afvliegen. Het land was te klein. Nou ja, vooral D66 toonde zich klein. De partij die er normaal als de kippen bij is om een cartoonist publiekelijk een hart onder de riem te steken als hij kritiek durft te leveren op Turkije of de islam, vond het nu ‘wel heel ver gaan’ dat hun leider werd afgebeeld als heks. Dat was ‘pijnlijk’ en ‘seksistisch’, aldus onze nationale hoeders van de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting.