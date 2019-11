Heb je de docu over Ferdi E. gemist? Misschien maar beter ook

Je hebt vrouwen die liefdesbrieven schrijven naar veroordeelde criminelen. Er zijn schrijvers die verstrikt raken in hun zelfgecreëerde fantasie. Maar de overtreffende trap is Tim Krabbé die een ziekelijke obsessie heeft voor Ferdi E, de man die in 1987 Gerrit Jan Heijn ontvoerde en vermoordde.



Nu ben ik natuurlijk geen psycholoog, maar iets anders kan ik er niet van maken na het zien van de NPO 2-documentaire De Schrijver, de moordenaar en zijn vrouw. Krabbé bezocht E. 142 keer in de gevangenis, deelde kortstondig het bed met diens vrouw, was getuige bij hun tweede huwelijk en wandelt sinds zijn dood in 2009 ‘uit eerbetoon’ in zijn regenjas door Amsterdam. Maar het meest verbijsterende was dat Krabbé E. – die ook nog zijn vrouw en zoon bleek te slaan - ‘een integer man’ noemde. Ik ben benieuwd hoe dat aankwam bij de familie Heijn.