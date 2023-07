Hebben? Een gitaar van Jimi Hendrix wordt geveild

Wat Jimi Hendrix ooit zelf betaalde voor de Epiphone Wilshire uit 1961? Dat wil je niet weten als je meebiedt op de veiling van Moments in Time . De prijs van de gitaar is 1.250.000 dollar, omgerekend ruim 1,1 miljoen euro. Hendrix telde er in 1962 welgeteld 65 dollar voor neer.

Hendrix, die in 1970 op zijn 27ste overleed, groeide uit tot een legendarische gitarist. Het rode, mahoniehouten instrument dat nu te koop staat was een van zijn vroege gitaren. Hij bespeelde hem bij The King Casuals, het bandje dat hij in 1962 begon, nadat hij was ontslagen uit het Amerikaanse leger.