Heddy Lester kreeg geen uitnodiging Songfestival: ‘Misschien denken ze dat ik overleden ben’

In een gesprek op NPO Radio 5 luchtte de 77-jarige zangeres van het iconische nummer Mallemolen haar hart. ,,Ik heb er flink over nagedacht, het nummer is nog steeds een van de bekendste Nederlandse songfestivalliedjes uit de geschiedenis”, aldus Lester. ,,Iedereen kan het meezingen, het wordt nog steeds regelmatig gezongen in kroegen. Maar ik heb niets gezien, geen enkele uitnodiging, geen contact.”

De zangeres eindigde op de twaalfde plek. Andere oud-deelnemers die lager eindigden, zoals Willeke Alberti, waren wel gevraagd voor het evenement in Rotterdam, zegt Lester. De NPO weerspreekt dat Lester niet was uitgenodigd. ,,Heddy Lester was van harte welkom, plus een gast. De officiële uitnodiging is echter nooit naar de oud-deelnemers verstuurd. Deze stond gepland voor eind maart, maar het Eurovisie Songfestival is voor die tijd geannuleerd”, laat een woordvoerder weten. In januari werd in een persbericht bekendgemaakt dat alle Nederlandse oud-deelnemers welkom waren. ,,Daarin wordt zij ook genoemd.”