Heftigste zussenruzie ooit verscheurde Kardashians: ‘Dit is heel, heel erg’

Realityzussen Kendall en Kylie Jenner hebben elkaar anderhalve maand niet gesproken na hun verhitte ruzie tijdens de opnames van Keeping up with the Kardashians . De onenigheid verscheurde hun moeder Kris, maar ook hun beroemde halfzussen. Uiteindelijk leidde een boek tot de verzoening.

Dat bleek gisteravond in een nieuwe aflevering. ,,Dit is gewoon niet wie wij zijn’’, zei een verdrietige halfzus Khloé Kardashian tegen de camera. De zussen botsen vaker en vechten soms zelfs, maar een maand stilte is ongekend. ,,Kourtney en Kim gingen als gemene leeuwen tegen elkaar tekeer en reisden een paar dagen later samen naar Armenië’’, verwees ze naar een eerdere aanvaring tussen twee andere zussen.



Bij Kendall (25) en Kylie (23) ging het niet zo makkelijk na hun ruzie over een geleende outfit en een lift naar huis. Kendall zei de make-uponderneemster zelfs nooit meer te willen te spreken nadat Kylie haar hoge hak in de nek van haar zus zou hebben gezet.



Het enige ‘contact’ in lange tijd was een reactie op Instagram, nadat Kylie een archieffoto van de twee had gedeeld. ‘Hebben wij geen ruzie?’ schreef Kendall. ‘Jawel, maar mijn tieten hangen er goed bij op dit kiekje’, reageerde Kylie droogjes.



Bekijk hier een fragment uit de uitzending, lees daaronder verder:

Trots

Dit kon zo niet langer, vond Khloé, die de hulp inriep van moeder en manager Kris Jenner. ,,Na alles wat we hebben meegemaakt, en nu ook met het coronavirus, dat Kendall en Kylie elkaar een maand niet hebben gesproken is heel, heel erg’’, zei Kris tegen de camera. Ze belde Kylie en spoorde haar aan Kendall te bellen, die wel wat aanspraak kon gebruiken als enige zus zonder kinderen. ,,Ik denk dat ze me negeert, maar ik moet het toch proberen’’, zei Kris volgens People.

De verzoening kwam pas toen Kendall zélf de telefoon pakte. Ze herinnerde zich een passage uit een boek dat Kylie haar eens had laten zien, waarin stond dat trots voortkomt uit angst. ,,Het deed me zo aan onze ruzie denken, want we zijn allebei alpha, allebei stoere meiden’’, aldus Kendall. In het telefoongesprek praatten de twee hun ruzie uit.

,,Kylie en ik hebben nog nooit zo lang geen contact gehad’’, zei Kendall daarover. ,,Normaal praten we elke dag, dus ik ben hier klaar mee. Zussen zijn zussen. We kunnen ruziën en gekke dingen tegen elkaar zeggen, maar uiteindelijk zijn we familie en houden we veel van elkaar. Ze is mijn partner in crime, dat was ze mijn hele leven al, en dat zal nooit veranderen.’’

Hoe goed ken jij de Kardashian-Jenners? Test je kennis in onze quiz:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.