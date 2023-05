Heidi Klum heeft er een sport van gemaakt om zichzelf ieder jaar met Halloween weer te overtreffen

Jort Kelder open over zonderling bestaan: ‘Ben niet alleen maar een aso, wel een einzelgän­ger’

Programmamaker Jort Kelder (58) is heel goed in alleen zijn. In zijn ecologische villa op het rustige Terschelling ontvangt hij zelden bezoek, hij heeft genoeg aan zijn boeken en de zee. Kelder is nu zo’n acht jaar vrijgezel. ‘Ik ben niet alleen maar een aso, maar ik ben wel een einzelgänger’, zei hij zondagavond in Rooijakkers over de vloer.