Heidi Klum lanceert haar dochter als fotomodel: ‘Leni is knapper dan ik’

Leni is Heidi Klums dochter met de Italiaanse zakenman en Formule 1-bons Flavio Briatore (70). Hij weigerde het meisje na haar geboorte te erkennen als zijn kind. Pas na een omweg via de rechtbank en een afgedwongen DNA-test werd bewezen dat de superrijke Flavio wel degelijk Leni’s vader is. Toen hij alsnog aanbood om haar opvoeding mee te financieren, weigerde Heidi dat. Voor haar was de erkenning an sich voldoende.