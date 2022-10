Heksenjacht op Noorse wolven nadat tienerjongen verdwijnt

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de thrillerserie Fenris.

Fenris Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Thrillerserie (Viaplay)



Last van opdringerige wolven? In een kleine Noorse gemeenschap dichtbij de grens met Zweden weten ze er alles van. Boeren die klagen over hun aangevallen veestapel en zeker weten wie daarvoor verantwoordelijk zijn. Het wordt pas echt link als er ook mensen, te beginnen met een 14-jarige jongen, gaan verdwijnen.

Fenris is de onheilspellende titel van deze zesdelige thrillerserie. De naam is afkomstig uit de Germaanse mythologie en heeft betrekking op een monster van buitengewone proporties. De paniek slaat in deze bosrijke contreien gaandeweg meer toe en een heksenjacht op de wolven lijkt onvermijdelijk.

Hoofdpersoon in Fenris is een vrouwelijke bioloog uit Oslo die namens de overheid de grootte van de wolvenkolonie vastlegt. Ook haar vader is een wolvenfluisteraar. Hij schijnt meer te weten over de verdwenen scholier, maar neemt de benen als zijn dochter een bebloed kledingstuk bij hem aantreft met de naam van de vermiste jongen.

Fenris zit vol met kleurrijke figuren uit deze plattelandsgemeenschap. Ruwe bolsters met stevige baardgroei. Na verloop van tijd wordt duidelijk dat er allerlei tegenstrijdige belangen in het geding zijn.

Het aantrekkelijke van deze reeks is dat er weinig clichés uit het thrillergenre in verwerkt zijn. Het verteltempo is aangenaam bedaard en het mysterie over de vermeende wolvenplaag wordt lang in stand gehouden.

