Heleen moet een toiletselfie maken en Klaas is klaar met ‘debiele’ foto's

‘Bradley Cooper datet met oud-adviseur Hillary Clinton’

Volgens de New York Post is er iets opgebloeid tussen Bradley Cooper en Huma Abedin, de voormalig adviseur van Hillary Clinton en ex-vrouw van politicus Anthony Weiner. Anonieme bronnen van de Posts showbizzpagina Page Six beweren dat de twee al een paar maanden iets met elkaar hebben.

13 juli