Hélène Hendriks krijgt 'stevige bedreigingen’ vanwege link met VI

,,Misschien goed om vooraf aan te geven: ik zal niet te veel mijn mening geven hierover”, zei Hendriks op het moment dat het einde van Vandaag Inside aan tafel werd besproken. ,,Dat is eigenlijk op last van de politie omdat er een stevig dreigement ligt. Zij hebben dringend advies gegeven om mij iets afzijdig te houden. Ik heb natuurlijk een redelijke link naar VI.”

Volgens Hendriks is het niet zo dat ze niet haar mening wil geven. ,,Die zal ik ook echt wel een keer geven en ik laat me ook absoluut niet de mond snoeren maar ik denk dat ik soms even verstandig moet zijn. Dus bij dezen laat ik dat bij jullie”, zei ze tegen haar gasten.

De presentatrice, die sinds deze week de van wangedrag beschuldigde Johnny de Mol vervangt in HLF8, stelt ook dat ze niet de enige is die dreigementen ontvangt. Hendriks noemde daarbij geen namen. ,,En misschien ga ik dan nu ook wel weer te ver: Johan is echt een heel goede en fijne collega van mij en ik zal echt nooit een collega afvallen. Dat wil niet zeggen dat ik zijn uitglijder goedkeur. Daar heeft hij zelf ook al genoeg over gezegd, maar ik wil dat toch even kenbaar maken.”

Hendriks is al vele jaren af en toe te zien in de shows rond VI. Ook sinds Vandaag Inside op tv is, schoof ze regelmatig aan als tafeldame.

