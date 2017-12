Help! Ik word vader

Nee, de wieg van Lulu Keesje, de kersverse dochter van Jan Versteegh en zijn vrouw Dieuwertje, staat niet in een zuurstokroze kinderkamer. ,,Dat vind ik me toch een spuuglelijke kleur”, zegt de presentator (31) van BNNVARA. ,,We verfden onze eerste babykamer mintgroen. Lekker neutraal. Het kon immers ook een jongetje worden.”



Jan Versteegh is sinds 13 oktober vader van ‘een prachtig meisje’ en de aanloop naar de geboorte van Lulu Keesje inspireerde hem om een vierdelige reeks te maken over het aanstaande vaderschap. Jan wordt vader luidt de bondige titel, waarin hij op zoek gaat naar een geheel nieuwe sensatie in zijn leven: het vaderschap en de grote verantwoordelijkheid die daaraan verbonden is.



En zoals we van Versteegh gewoon zijn (hij was onder meer verslaggever bij PowNews en presenteerde Spuiten en Slikken), is de expeditie naar het ouderschap geen braaf-burgerlijke trip op gebaande paden geworden, maar een ontdekkingstocht met zelfrelativering en gepaste spot.



,,Ik moest zo veel zelf uitvinden. Voor het halen van je rijbewijs dien je je gedegen voor te bereiden op een pittige theorie en praktijkexamen. Maar vader worden - toch iets belangrijker, lijkt me zo - mag iedereen. Er is nauwelijks een adequate handleiding voor, laat staan een examen. Je moet het zelf allemaal maar uitvinden.”