Henny Huisman: Ik werd neergezet als een zure oude man die thuiszat

Taakstraf en boete voor actrice Robin Martens na mishande­len agent

19:29 De officier van justitie van het Openbaar Ministerie Noord-Holland heeft voormalig GTST-actrice Robin Martens (27) een taakstraf van 45 uur en een boete van 300 euro opgelegd omdat ze op 29 september tijdens een avondje stappen in Castricum een agent meermaals in het gezicht sloeg. Martens werd vandaag achter gesloten deuren door justitie verhoord. Volgens het OM heeft ze haar straf aanvaard en zal ze in niet in hoger beroep gaan.