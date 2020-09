Henny Huisman keert terug op televisie bij VPRO

Wandelfanaat Cynthia ‘Miss Lipgloss’ Schultz: Als ik wandel lijkt het of alle stress verdampt

14:15 Als kind vond ze het ‘verschrikkelijk’ en toen ze in het centrum van Zwolle woonde was ze ‘extreem lui’, maar sinds een jaar of zeven is lifestyleblogger (voorheen beautyblogger Miss Lipgloss) Cynthia Schultz verslaafd aan wandelen. Haar boek Wandellust vol Nederlandse wandelpracht kwam deze week uit.