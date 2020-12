Herdenkingsmunt David Bowie gelanceerd in een baan rond de aarde

Het is de eerste keer dat The Royal Mint, de overheidsorganisatie die al het muntgeld in Groot-Brittannië produceert, een munt de ruimte in stuurt. Het muntje van Bowie werd op 35.000 meter hoogte in een baan rond de aarde gebracht. Na 45 minuten werd het muntje weer naar beneden gehaald.

De ruimtelancering van de herdenkingsmunt is een verwijzing naar verschillende nummers van Bowie rond dat thema: de Britse muzikant bracht onder meer Starman, Life on Mars?, Hello Spaceboy, Dancing Out In Space en Space Oddity uit.

,,Vanwege Bowies eerste hit Space Oddity vonden we het passend om zijn munt de ruimte in te sturen om zo de Starman in zijn eigen baanbrekende stijl eer te bewijzen’’, aldus Clare Maclennan namens The Royal Mint. ,,David Bowies muziek heeft nieuwe generaties muzikanten geïnspireerd en beïnvloed en we hopen dat deze herdenkingsmunt door fans over de hele wereld op prijs wordt gesteld.’’

De eremunt is de derde uit de Music Legends-collectie van The Royal Mint, de overheidsorganisatie die al het muntgeld in Groot-Brittannië produceert. Eerder kregen Queen en Elton John die eer. In het design van de munt van Bowie is naast zijn hoofd ook de bliksemschicht verwerkt die de muzikant op de iconische hoes van album Aladdin Sane uit 1973 op zijn gezicht had staan.

David Bowie overleed bijna vijf jaar geleden aan de gevolgen van kanker, 2 dagen na zijn 69ste verjaardag.

Volledig scherm In het design van de munt van Bowie is naast zijn hoofd ook de bliksemschicht verwerkt die de muzikant op de iconische hoes van album Aladdin Sane uit 1973 op zijn gezicht had staan. © EPA

