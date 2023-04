Heren Vandaag Inside mondeling akkoord over nieuw contract: ‘Alles binnen paar dagen rond’

De contracten bij Talpa moeten nog wel worden getekend door beide partijen. Als de drie hun handtekening zetten, gaat het contract per direct in. De verwachting is dat dat nog voor de zomer gebeurt. Op 2 juni is de laatste aflevering van Vandaag Inside van dit televisieseizoen. In augustus gaan de drie weer verder. Bij een nieuwe overeenkomst gaan de mannen tussen de 1,2 en 1,4 miljoen euro per jaar verdienen.