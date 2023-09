Herman van der Zandt wordt de nieuwe presentator van De slimste mens: ‘Het moet niet gênant worden’

Herman van der Zandt (49) wordt de nieuwe presentator van De slimste mens. Hij volgt Philip Freriks op die aan het einde van 2024 afzwaait. ‘Dat is het jaar waarin ik 80 jaar word. Dan is het mooi geweest.’

Voor alle duidelijkheid: Philip Freriks (79) nam deze beslissing zelf al nog voor de opnames van de laatste zomerserie die in mei en juni van dit jaar werden afgerond en waarvan de uitzendingen net zijn geweest. Journalist en documentairemaker Tom Kleijn liet zich afgelopen vrijdag tot de Slimste kronen.

,,Dus ik wist het al een tijdje, maar jullie zijn nog niet van me af hoor. Ik doe nog drie series”, verzekert Philip Freriks die sinds 2012 -samen met de eenkoppige jury Maarten van Rossem- aan De slimste mens is verbonden. Daarvoor had Freriks een lange loopbaan als correspondent (in Frankrijk), columnist, auteur, nieuwslezer en presentator. Eind juli van dit jaar verraste Herman van der Zandt vriend en vijand door de NOS na 23 jaar te verruilen voor KRO-NCRV. Een link met De slimste mens was gauw gelegd, maar zowel Freriks als Van Rossem dacht lange tijd niet aan stoppen.

Volledig scherm Philip Freriks stopt als presentator van De slimste mens. Herman van der Zandt volgt hem in 2025 op. © KRO-NCRV

Toen ik jullie interviewde ruim een jaar geleden voor de zomerreeks vroeg ik of het al tijd was om te stoppen. ‘We gaan door tot we ter aarde storten’, antwoordde u. Is dat gebeurd?

,,Haha, nou nee, want ik ga sowieso nog anderhalf jaar door, maar ik ben me op een gegeven moment wel gaan afvragen: hoe lang nog? Kijk, Maarten roept voortdurend: ‘We gaan door tot we honderd zijn’. Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar niet erg realistisch. Toen ik een tijdje terug met mezelf in gesprek raakte, dacht ik: Volgend jaar word ik tachtig en aan het einde van dat jaar maken de vijfentwintigste serie van De slimste mens. Een mooi moment om te stoppen. De opnames zijn aan het einde van 2024, de uitzendingen tot januari 2025. Dan ben ik voor het laatst te zien.”

U zei ook dat het fysiek steeds zwaarder wordt, de opnames van drie afleveringen op één dag. Speelde dat ook mee in uw beslissing?

,,Jazeker. Vorig jaar ben ik tijdens de opnames behoorlijk ziek geweest. Dat hakte er in. Gelukkig viel het deze zomer mee, maar je merkt toch dat je ouder wordt. De vraag is altijd delicaat: wanneer neem je goed afscheid? Niet te vroeg natuurlijk, maar vooral ook niet te laat. En natuurlijk heb ik op dit moment nog altijd zin om tot mijn honderdste door te gaan, of tot we er echt bij neer storten, maar ja, je moet op een gegeven moment ook weten wanneer je tijd voorbij is. Wat ik wil voorkomen is dat anderen gaan zeggen: het wordt nu gênant, het kan eigenlijk niet meer.”

U had intern uw beslissing dus dit voorjaar al aangegeven?

,,Klopt, nog voor de zomerserie. Het is prettig om mensen ruim de tijd te geven om een opvolger te zoeken. Ik heb dat met de producent (SkyHigh TV) besproken en het mooie: ik heb toen al gezegd: Weet je wie mij een leuke opvolger lijkt? Herman van der Zandt.”

Daar is rap gehoor aan gegeven.

,,Nou ja, misschien was ik niet de enige die aan Herman heb gedacht. Maar ik heb hem door de jaren heen gevolgd, ken hem van het NOS Journaal en van Met het Mes op Tafel. Dat doet hij hartstikke goed. Een leuke man. Hij is geknipt voor De slimste mens.”

Ik neem aan dat u Maarten ook meteen hebt ingelicht. Wat was zijn reactie?

,,Prima eigenlijk. Hij heeft het voor kennisgeving aangenomen. Hij respecteert mijn beslissing. Tachtig jaar en de 25ste editie, daar kon die wel inkomen.”

Volledig scherm Philip Freriks en Maarten van Rossem © Pim Ras Fotografie

Hij heeft niet meteen gezegd: dan stop ik ook?

,,Nee, dat heeft hij niet gezegd en dat hoeft ook niet. Maarten wil door tot aan zijn honderdste.”

Bij dat interview lieten jullie wel doorschemeren: als de een ermee ophoudt, stopt de ander ook.

,,Als hij zin heeft om door te gaan, wie ben ik dan om te zeggen: dat mag niet. Hij is daar volkomen vrij in. En als hij zin heeft om door te gaan en hij krijgt die mogelijkheid, dan moet hij dat vooral doen.”

Het duurt nog even maar u wordt tachtig jaar volgend jaar. Gaat u dat uitgebreid vieren?

,,Daar ben ik nog niet uit. Ik ben niet zo vierderig. Maar als ik dat doe gebeurt dat in kleine kring. Een lange tafel met eten, drinken, vrienden en familie, precies groot genoeg. Maar eerst wordt Maarten nog tachtig hè, volgende maand.”

Tot slot, u werkte naast De slimste mens mee aan andere programma’s. Stopt u helemaal met televisie?

,,Neehoor, als er iets leuks voorbij komt, waarom niet?”