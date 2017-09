'Herpesslachtoffer': Ik heb sekstape van mijn avontuurtje met superster Usher

Hoewel Usher (38) stelt Quantasia Sharpton nooit te hebben ontmoet in een hotel, zouden er beelden van een bewakingscamera zijn die het tegendeel bewijzen. De Amerikaanse entertainmentsite TMZ zegt bovendien een voormalige medewerkster van het hotel te hebben gesproken. Die bevestigde dat Usher zich meldde in de lobby van het hotel in Atlantic City en later naar Quantasia's kamer ging. Over een eventuele sekstape met Sharpton kon zij niks zeggen. Maar Sharpton beweert in een telefonisch interview dat ze onlangs gaf dat er wel degelijk een hete beeldregistratie is van haar gemeenschap met de ster. Ze heeft de tape, waarvan onduidelijk is of deze echt bestaat, nog niet openbaar gemaakt.