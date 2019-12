Herrie in de keuken bewijst dat het karakter van Harrie nog lang mee kan

Tom Egbers confron­teert Jeroen Pauw in eigen talkshow: ‘Ik blijf NPO trouw’

8:40 Jeroen Pauw blijft, ook na het stoppen van zijn latenightshow, bij de publieke omroep. Dat heeft hij gisteravond gezegd in zijn eigen programma. Tom Egbers, een van de gasten in de show, kaapte aan het begin van de uitzending even het gesprek om Pauw een aantal vragen te stellen over zijn aankondiging om te stoppen.